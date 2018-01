Pasgeboren olifantje Ouwehands overleden na aanval van moeder

Zes jaar voor internationale drugshandel vanuit Eemnes

13:57 De 24-jarige Brandon M. uit Andijk moet zes jaar de cel in voor internationale drugshandel. In 2016 verkocht hij in een half jaar tijd ruim 60 kilogram hard- en softdrugs. Justitie had zeven jaar geëist. Zijn 26-jarige ex-vriendin, Kim van H., is vrijgesproken.