Passagier Mustafa (44) die Gökmen Tanis recht in zijn ogen keek mag beelden tramaanslag definitief niet zien

Update LIVE: Kroongetui­ge heeft nieuwe verklarin­gen afgelegd in zaak Taghi

11:41 In de extra beveiligde rechtbank in Amsterdam Osdorp is vandaag het proces tegen de liquidatiebende van Ridouan Taghi en Saïd Razzouki voor het eerst sinds hun aanhouding hervat. Verslaggever Yelle Tieleman doet verslag.