Passagier Mustafa, die tramschutter Tanis recht in zijn ogen keek, stapt opnieuw naar de rechter

Ercan is nu tegen die uitspraak in beroep gegaan. Volgens zijn raadsman Karim Aachboun heeft het OM ‘meerdere, objectief aantoonbare fouten’ gemaakt. ,,Tijdens het kort geding heeft het OM gesteld dat mijn cliënt alleen op drie camera’s te zien zou zijn. Inmiddels heeft het OM laten weten dat het twee camera’s is vergeten en inmiddels is ook gebleken dat de recherche hierover een onjuist proces-verbaal heeft opgesteld.”



Volgens Aachboun heeft Mustafa Ercan ‘geen vertrouwen meer’ in het OM. ,,Het slachtoffer wenst, in het kader van zijn verwerking, zijn eigen ervaringen te controleren. Slachtoffer wenst uitsluitend inzage indien de gezichten van andere slachtoffers onherkenbaar worden gemaakt in het kader van hun privacy en uit respect voor de nabestaanden. De rechter in de strafzaak heeft in zijn vonnis vastgesteld dat het niet om geld gaat, maar om de waarheid. Dat deze zaak helaas nog geen gesloten dossier is, komt dus door de aantoonbare fouten van het OM.”