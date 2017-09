Patiënt verdwenen tandarts Vianen wil gebitsdossier terug

Grobben wil zich door een Tuchtcollege van de Gezondheidszorg laten informeren over wat mogelijk is om zijn dossier terug te krijgen. Hij is verontwaardigd over de gang van zaken. Indien nodig doet hij aangifte bij de politie van vermissing van zijn dossier.



Het enige wat Ágústsson achterliet was een briefje op de praktijkdeur met de mededeling dat zijn patiënten een andere tandarts in de regio moesten zoeken. Grobben ging er kijken en zag dat alle spullen weg zijn. ,,Ik heb het verhuurbedrijf benaderd dat de spullen uitleende, maar nog geen reactie gekregen. Zij moeten toch wat meer weten? Ook vraag ik me af waar de back-up van de patiëntengegevens is.’’ Mogelijk is Ágústsson naar Polen vertrokken.