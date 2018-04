Patiënte mag in ziekenhuis boekje open doen over dodelijke blunder

Driebergse tandarts moest betalen, anders was hij ‘nergens meer veilig’

12 april ,,Je bent me nog wat schuldig, 30.000 euro. Je bent nergens meer veilig.’’ Dat was de strekking van een brief waarmee een tandarts in Driebergen twee jaar geleden werd afgeperst door twee mannen. Eerder werd Dantley M. (26) uit Houten al tot een jaar celstraf veroordeeld voor deze afpersing, vanmiddag moest verdachte Chursten C. (28), ook uit Houten, zich verantwoorden in de rechtbank in Utrecht.