Paulien (28) wil een hek om stadsstrand Veenendaal: ‘Ik ben niet de enige bezorgde ouder’

Veenenda­lers huiveren de giganti­sche windmolens die Ede wil plaatsen: ‘Voel me redelijk machteloos’

Veenendaalse bewoners uit wijken die tegen de gemeentegrens van Ede liggen, kijken met angst en beven naar de windmolenplannen van de buurgemeente. Op dit moment staan er vijftien kruisjes op plaatsen dicht tegen de huizen in Veenendaal aan. Is die angst terecht en zet Ede er inderdaad ook windturbines neer? Vijf vragen en antwoorden over deze netelige kwestie.

13 april