Paviljoen Beerschoten in De Bilt krijgt gloednieuw bezoekerscentrum

Informa­teur Fred Teeven wil in Houten eerst ITH en D66 door één deur proberen te krijgen

Kunnen de twee grootste partijen in Houten, ITH en D66, hun inhoudelijke verschillen overbruggen en naast elkaar in een nieuwe coalitie stappen die vier jaar in het zadel blijft? Dat is de eerste vraag die informateur Fred Teeven wil beantwoorden, alvorens hij ook met vier andere politieke partijen gaat praten over de vorming van een nieuw college van burgemeester en wethouders.

13 april