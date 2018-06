Pegida mag ook van rechter niet barbecueën bij Utrechtse moskee

Update Naar de film in Nieuwegein? Vanaf 1 juli kan dat niet meer

16:32 De bioscoop van Nieuwegein in winkelcentrum Cityplaza gaat per 1 juli dicht. Het bioscoopcomplex is te gedateerd en eigenaar Kinepolis wil er niet meer investeren in moderne technieken. De gemeente Nieuwegein denkt na over een nieuw, modern bioscoopcomplex in de binnenstad.