Pegida wil afgebroken demonstratie bij Utrechtse moskee overdoen

Pegida-aanhangers moesten vrijdagavond kort na het begin van hun demonstratie op last van burgemeester Jan van Zanen vertrekken. De openbare veiligheid kwam in gevaar bij het anti-islamprotest, meende Van Zanen. Aanhangers van Pegida werden bekogeld met eieren, fruit en volle blikjes bier.



Wagensveld is des duivels. Hij meent dat de politie te weinig heeft gedaan om zijn mensen, maar ook de pers te beschermen. ,,Wij hebben het recht om te demonstreren. We hadden er een vergunning voor. De politie had dit heel gemakkelijk kunnen oplossen door die groep eens hard aan te pakken.''

Tomaten

De burgemeester besloot volgens hem al snel in te grijpen. ,,Al na 30 seconden en niet halverwege zoals ik ergens heb gelezen'', aldus Wagensveld. ,,Ik heb niets van de film laten zien. Ik heb inderdaad geroepen 'gooi maar tomaten', maar dat deed ik pas omdat de politie niet wilde ingrijpen.''

Quote Wij gaan net zo lang door tot we goed kunnen demonstre­ren. Edwin Wagensveld, Pegida

Pegida laat het er niet bij zitten en vraagt nog deze week een nieuwe demonstratievergunning aan. ,,Wij gaan net zo lang door tot we goed kunnen demonstreren'', zegt Wagensveld, ,,Dat recht hebben we. Ik hoop dat er geen tegendemonstratie is, zoals het op vrijdagavond er uit zag. De moskee had een eigen ordedienst, een soort shariapolitie. Dat mag helemaal niet. Het bestuur van de moskee praat onzin, want ze hebben niets gedaan voor de veiligheid op straat.''

Op het plein voor de Ulu-moskee had Pegida op een groot beeldscherm ‘schokkende’ beelden willen vertonen van gebeurtenissen die ‘bij de Islam horen’. Het ging om beelden van onthoofdingen, verbrandingen en de uitleg van het begrip Halal.

Reacties

Fractievoorzitter Mehmut Sungur van Denk vindt het verstrekken van de vergunning voor de demonstratie van Pegida van vrijdagavond een grote vergissing. Sungur had de problemen wel verwacht. ,,En dat moet je niet willen in Utrecht, in onze stad.''

Sungur zegt dat Pegida doelbewust heeft willen provoceren. ,,Dan kun je dit verwachten. Deze ongeregeldheden had ik wel verwacht. Ook de verkeerschaos rond de moskee was te voorzien. Allemaal redenen om geen vergunning af te geven.''

Natuurlijk moet iedereen kunnen zeggen wat hij wil, erkent Sungur. ,,Maar niet op deze manier en niet op deze plaats. Ga maar naar het Julianapark of zo, of liever helemaal niet in Utrecht. Wij beraden ons nog of we dit in d politiek willen bespreken.''

Corine van Dun van D66 vindt het niet terecht dat de burgemeester de 150 jongeren die met eieren gooiden, als relschoppers heeft weggezet. ,,Het was een soort tegendemonstratie en dat de jongens boos worden om de niet zo fijne beelden, kan ik me wel iets bij voorstellen. De burgemeester zet deze jongens van 13, 14 jaar oud weg als relschoppers. Dat vind ik niet terecht.''

Van Van Dun mag Pegida gewoon in Utrecht demonstreren. ,,Vrijheid van meningsuiting staat hoog bij ons in het vaandel. De burgemeester zal een afweging moeten maken. In het verleden wilde Pegida varkensvlees op een barbecue leggen. Dat vond de burgemeester niet goed. Misschien moet de demonstratie op een andere plaats in Utrecht plaatsvinden.''

Terecht besluit

Heleen de Boer van GroenLinks noemt het besluit van de burgemeester terecht en neemt dat hij goed heeft gehandeld om de demonstratie voortijdig af te breken. ,,Als de veiligheid is het geding komt, kan hij dit doen. Dat heeft hij terecht gedaan. Iedereen heeft het recht om te demonstreren, maar dit was wel een erge provocatie, zo vlak voor de moskee.''

Quote Iedereen heeft het recht om te demonstre­ren, maar dit was wel een erge provocatie. Heleen de Boer, GroenLinks