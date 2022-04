Pegida wil gaan barbecueën bij Utrechtse moskee, Denk vraagt burgemeester om verbod

Pegida Nederland heeft de gemeente onlangs laten weten te willen demonstreren bij de moskee in de wijk Lombok. Ook elders in het land grijpt de beweging de ramadan aan om van zich te laten horen. Volgens voorman Edwin Wagensveld van Pegida zijn in twaalf steden demonstraties aangemeld.

Haat

De fractie van Denk in de gemeenteraad heeft burgemeester Sharon Dijksma opgeroepen de bijeenkomst bij de Ulu-moskee te verbieden. Volgens fractievoorzitter Mahmut Sungur komt Pegida om de openbare orde te verstoren en om de moslimgemeenschap ‘te beledigen, te intimideren en te provoceren’. ,,In Utrecht is geen plek voor haat.’’

De burgemeester heeft nog geen besluit genomen over de demonstratie bij de moskee. Mogelijk dat ze een andere plek in de stad aanwijst waar Pegida zich mag verzamelen. Voorman Wagensveld zegt hier geen genoegen mee te nemen. ,,Bij een Sinterklaasintocht mag gedemonstreerd worden tegen zwarte piet. Waarom zouden wij dan niet bij een moskee mogen verzamelen? Iedereen heeft een grote mond over Rusland, dat mensen daar niet mogen demonstreren. Die kant gaan wij ook op.’’

Tekst gaat verder onder de video.

Hekken met zeil

De laatste keer dat Pegida Nederland in Utrecht de straat op ging, was in januari 2019. Twintig aanhangers van de beweging verzamelden zich toen voor de Abi Bakr Issidik moskee in de wijk Zuilen. Hekken met zeil onttrokken de groep aan het zicht. Een grote politiemacht hield tegenstanders op afstand. Na afloop van de demonstratie pleegden een paar honderd jongeren die zich bij de hekken hadden verzameld uit protest tegen Pegdia, vernielingen in de buurt.

In oktober 2018 maakte toenmalige burgemeester Jan van Zanen een einde aan een demonstratie van Pegida bij de Ulu-moskee nadat tegendemonstranten stenen begonnen te gooien.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.