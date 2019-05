Peperdure liefdesbrief krijgt happy end: ‘Shirley wil terug bij anonieme aanbidder’

Dat zegt Bert van de Bunte, eigenaar van Dutch Air Advertising, het bedrijf dat dit weekend verantwoordelijk was voor een veelbesproken reclamestunt. Gisteravond cirkelden drie vliegtuigjes over de Utrechtse Rivierenwijk, om Shirley te feliciteren met haar verjaardag. Daarnaast uitte hij ook een hartenkreet. Op de spandoeken was te lezen: ‘Happy birthday Shirley, geef me een tweede kans, ik mis je enorm!’

Boodschap

Wie Shirly en haar anonieme aanbidder zijn, is vooralsnog onbekend. Maar de liefdeboodschap heeft wél effect gesorteerd, zegt Van de Bunte. ,,Ik heb vandaag even contact gehad met de klant. Hij meldde dat de boodschap was aangekomen en bedankte me voor alles. Volgens hem is de kans groot dat het goed komt tussen die twee.”

Ook voor Van de Bunte was het geen alledaagse opdracht. ,,Het gebeurt niet vaak dat we met drie vliegtuigjes tegelijk de lucht in gaan om een boodschap voor het voetlicht te brengen. Maar hij wilde haar echt heel graag terug.”

In de tuin

Zó graag, dat hij daarvoor diep in de buidel moest tasten. ,,In totaal kostte hem dit zo'n 2000 euro,” zegt Van de Bunte. ,,Maar hij wist wel wat hij deed hoor. Hij wist dat Shirley haar verjaardag in de tuin aan het vieren was. Dus er was grote kans dat ze zijn boodschap zou lezen. En dat is dus gelukt.”