Peperdure roltrappen aan Jaarbeursplein staan vaker stil dan beloofd (en dit is waardoor dat komt)

Sewan Mumcuyan is nieuwe directeur van Stads­schouw­burg Utrecht: ‘Voelt als thuiskomen’

Sewan Mumcuyan is benoemd tot de nieuwe directeur/bestuurder van de Utrechtse Stadsschouwburg. Hij neemt op 1 februari het stokje over van van Lucia Claus, die in juni afscheid nam.

23 november