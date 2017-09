Pepernoten in vijftig verschillende smaken in winkel Hoog Catharijne

In de winkel aan Stationstraverse 5 zijn straks de nieuwste trends op pepernotengebied te vinden. Naast de 50 verschillende smaken, kunnen liefhebbers er ook terecht voor natuurlijke varianten zoals glutenvrij, biologisch en spelt. En speciaal voor reizigers op Utrecht Centraal verkoopt de winkel, als enige in Nederland, warme chocomel met slagroom, karamel en een pepernotentopping.

Aan de Vismarkt zit ook een pepernotenwinkel, die is al open. De vestiging in Hoog Catharijne opent op maandag 2 oktober zijn deuren. De winkel is tot en met pakjesavond (5 december) zeven dagen in de week open.