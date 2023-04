Per trekschuit reisden Utrechters vroeger vanaf de Weerdsluis naar Amsterdam

DE KWESTIE Moet Utrecht ruimte bieden aan evenemen­ten? ‘Alstu­blieft niet nog meer festivals in ons park’

Moet een stad Utrecht ruimte bieden voor meer evenementen? Of heeft dat veel te veel gevolgen voor de bewoners van de stad (en hun dieren). Want steeds meer steden, ook Utrecht, krijgen steeds vaker te maken met muziekfestivals met dreunende bassen, demonstraties met megafoons en muziek. En dat botst wel eens. Wij vroegen onze Utrechtse lezers wat zij vinden: ,,Simpele tip: (grote) evenementen niet in de bebouwde kom!’’