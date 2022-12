Personeel Bijenkorf zaterdag op Jaarbeursplein massaal in actie voor beter loon

Het is volgens FNV-bestuurder Linda Vermeulen voor het eerst dat er zo’n grote kerststaking plaatsvindt. Ook is het uniek dat zo veel medewerkers van plan zijn om van zich te laten horen. ,,Dat laat zien dat medewerkers de lage lonen echt zat zijn. Zij worden werkend arm, terwijl de aandeelhouders slapend rijk worden.”

Winkel blijft open

Tussen 10.00 en 12.00 uur verzamelen de medewerkers zich op het Jaarbeursplein. Ook het personeel van de Etos sluit zich aan bij de staking. Daardoor zullen meerdere filialen van de drogisterij door het land gesloten zijn. ,,Maar de Bijenkorf aan St. Jacobsstraat blijft waarschijnlijk open. De directie zet uitzendkrachten of mensen van het hoofdkantoor in. Best oneerlijk, want de bedoeling van een staking is natuurlijk dat het bedrijf geraakt wordt en daardoor in gesprek gaat met het personeel.”