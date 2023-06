Persoon overleden bij aanrijding met tram in Utrecht, veel mensen zien ongeluk gebeuren

IN MEMORIAM Oud-burgemees­ter Vos herdacht door bekende Utrechters: ‘Ze zorgde ervoor dat de Dom van Utrecht werd’

Er zijn tijden geweest dat Lien Vos-van Gortel vaker in Den Haag was dan in Utrecht, de stad waarvan ze in 1981 de eerste vrouwelijke burgemeester werd. Ze moest al haar contacten aanboren om de Haagse politiek bij de les te houden: Utrecht moest bij de grote vier blijven horen en dat kon alleen als de stad ruimte kreeg om te groeien. ,,Ze was een moeder voor Utrecht.’’