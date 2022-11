Peter (67) betrapte jonge inbrekers in zijn woning, die hem met hamer en koevoet toetakelden tot hij stierf

Breukelaar Peter Dhondt (67) vocht als een leeuw voor zijn leven toen hij op 20 januari inbrekers overliep in zijn woning aan de Oud Aa in Breukelen. Het felle verzet van het Breukelse papiermannetje was vergeefs. Hij werd mede met een koevoet letterlijk uit het leven weggeslagen. Zijn zwaar toegetakelde en bloedende lijf vertelde het verhaal van een uiterst brute daad met hebzucht als enige drijfveer.