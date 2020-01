Peter en Marja zijn al jaren bezig met het archief van Dick Bruna: ‘Hij was een echte perfectionist’

Alles heeft met alles te maken; je ziet de afbeeldingen die in ander werk weer terugkomen.’’ Hoe veelzijdig Dick Bruna, die vooral bekendheid kreeg als kinderboekenschrijver, was, blijkt uit het immense archief dat stapje voor stapje in kaart wordt gebracht. Al vanaf 2006 zijn de Utrechtse archivaris Marja Potters en papierrestaurator Peter Kipp, met een tussenpauze, bezig het deels voltooide werk van Utrechts beroemdste grafisch vormgever te ordenen. Een monnikenwerk omdat Bruna met zoveel verschillende opdrachten bezig is geweest en omdat de omvang van zijn collectie veel groter is dan gedacht.