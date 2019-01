Peter Pannekoek op stap met de politie: ‘Er ontstond zelfs geluidsoverlast door hem’

De Utrechtse politieagent Dennis Schuring is in Utrecht door zijn social mediagebruik een bekende agent. Maar in de nacht van vrijdag op zaterdag had Dennis iemand naast zich in zijn politieauto die íets bekender is: de populaire cabaretier Peter Pannekoek. ,,Hij wilde graag een avondje met ons mee,” aldus Schuring.

Het was eind oktober 2017 toen Schuring na afloop van een voorstelling van Pannekoek, bekend door optredens in De Wereld Draait Door en Dit was het Nieuws, een berichtje over de komediant stuurde via Instagram. ,,Ik schreef op Instagram dat ik een leuke avond had gehad en hij stuurde een bedankje terug. Zo zijn we in contact komen.” De twee wisselden enkele berichten uit. ,,Hij schreef dat hij in het verleden eens met de Amsterdamse politie had meegelopen. Daarop schreef ik terug dat hij van harte welkom was in Utrecht.”

Zo gezegd, zo gedaan. En dus stapte Pannekoek gisteravond om 22.00 uur bij Schuring in de politiewagen om een dienst mee te draaien. ,,Het was een relatief rustige dienst,” vertelt Schuring, terwijl hij zijn eerste kop koffie van de ochtend drinkt. ,,We hebben alle meldingen die binnen komen ‘afgereden', maar er hebben zich geen grote incident voorgedaan. Er kwamen vooral wat meldingen over geluidsoverlast binnen. Daar zijn we naar toe gegaan.”

Inspiratie voor nieuwe show

Zo ging het gelegenheidsduo af op geluidsoverlastmelding bij een woning aan de Adriaen van Ostadelaan. ,,Toen de mensen daar doorhadden dat Peter erbij was stroomde de woning leeg en ontstond er zelfs geluidsoverlast op straat, haha. Peter ging daar heel gevat mee om en het was gaaf om te zien hoe de-escalerend een Bekende Nederlander kan werken in zulke situaties.

Volgens Schuring toonde Pannekoek zich oprecht geïnteresseerd in het politievak. ,,Hij stelde heel veel vragen over bepaalde situaties. Over etnisch profileren bijvoorbeeld. Voor ons als politiemensen is het ook fijn om aan zulke bekende mensen te vertellen over het werk, en de keuzes die we maken. Hij was ook allerlei aantekeningen aan het maken, dus wie weet heeft hij wel inspiratie opgedaan voor een nieuwe show.” Om 02.00 uur zat de dienst er voor Pannekoek weer op. ,,Hij wilde heel graag nog langer doorgaan, maar vandaag (zaterdag) had hij weer een voorstelling. En hij wilde toch nog een beetje slapen. Dat begrijp ik heel goed.”

