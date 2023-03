Petitie blinde Ferry (32) al 3000 keer ondertekend, maar of ov staakt met verkiezingen nog niet duidelijk

Buschauf­feurs strijden door voor hoger loon, maar of staken nut heeft moet maar blijken: ‘Geld is er niet’

Donderdag leggen chauffeurs in het streekvervoer opnieuw het werk neer. Met een stakingsgolf strijden de medewerkers voor een hoger salaris. Zoek ander vervoer of stel je reis uit, is het advies aan reizigers.