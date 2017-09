Petitie voor schaaktafels in Máximapark

Hardlopen, skaten of ravotten in de speeltuin; het Utrechtse Máximapark leent zich goed voor veel activiteiten. Maar Jesús Medina (47) uit Vleuten mist denksport in dat rijtje. Zaterdag startte hij daarom een petitie voor het plaatsen van schaaktafels in het Máximapark in Leidsche Rijn. “Schaaktafels zouden een mooie aanvulling zijn op de faciliteiten in het park.”