Phileine (8) aan Utrechtse rechter: Heeft u zelf ooit iets ergs gedaan?

Adam en Phileine hebben niet voor niets interesse in de rechtspraak. Een tante van Adam studeert rechten en de ouders van Phileine zijn allebei rechter. Of ze zelf ook rechter willen worden, weten ze nog niet. Ze wilden vooral van de rechter weten of hij objectief is en of hij altijd de juiste beslissing neemt.



Op de open dag van zaterdag bij de rechtbank aan het Vrouwe Justitiaplein in Utrecht (vlak bij het centraal station) zijn verschillende activiteiten voor kinderen. Er is een tekenwedstrijd, een vossenjacht en kinderen kunnen op de foto in minitoga. Adam en Phileine hebben de toga's alvast gepast.



Verder kan iedere bezoeker er een nagespeelde rechtszaak bijwonen of een rondleiding door het gebouw krijgen. De open dag duurt zaterdag van 10.00 tot 16.00 uur. De toegang is gratis.



