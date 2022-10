Pianist Jeroen mag solo in het Concertgebouw spelen (en geeft tussendoor uitleg)

Waar staat Piano Nights voor?

,,Het is een eigen productie van Het Concertgebouw die twee, drie keer per jaar plaatsvindt en als doel heeft jonger publiek te trekken. Het is een ontmoeting tussen twee pianisten, jong en oud en uit verschillende muzikale werelden. In Anna’s geval klassiek, bij mij minimal music. We spelen korte stukken, van drie tot tien minuten net als een popconcert, er is geen pauze en tussen de werken door geven we uitleg – heel ongebruikelijk bij een klassiek concert. Het wordt omlijst met een grote lichtshow, ook bijzonder.’’