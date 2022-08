Piepjonge verdachten aangehouden voor brute woningoverval op 87-jarige vrouw in Overvecht

Piepjonge crimineel­tjes gepakt voor gewapende overval: ‘Vroeger stal een 14-jarige een rolletje drop’

Met drie arrestaties - jongens van nog maar 14 en 15 jaar oud - denkt de politie de daders van een gewapende overval op een Grieks restaurant in de Utrechtse wijk Lunetten te pakken te hebben. De zorgen om deze piepjonge crimineeltjes zijn groot: ,,Vroeger ging het om een rolletje drop stelen bij Jamin, nu hebben we het bij een overval over 14-jarigen.”

