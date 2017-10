Piet Zoon wil meer dan waarnemer zijn in Veenendaal: 'Het woord is quatsch'

Quatsch

Hij is inmiddels 67 jaar. Toch een mooi moment om lekker van je pensioen te gaan genieten, zou je denken. Maar Piet Zoon vindt het werk nog veel te leuk. „Ik ben verslingerd aan het openbaar bestuur. Ik wil tot een jaar of 70 mijn maatschappelijke verantwoordelijkheid nemen.” Omdat een nieuwe burgemeester pas eind 2018, begin 2019 wordt verwacht in Veenendaal, zit Zoon er nog wel even. „Ik hoop dat de letters wnd (waarnemend, red.) dan zijn verbleekt. Het woord is ook quatsch, je hebt dezelfde bevoegdheden als een gewone burgemeester.”

Meubelboulevard

Na zijn burgemeesterschap in Raalte, zijn laatste officiële klus, was hij anderhalf jaar waarnemend burgemeester in het Zeeuwse Reimerswaal. Toen hij deze zomer gebeld werd, had hij gelijk door dat het over Veenendaal ging, kijkt Zoon terug.

„Het is een van de weinige gemeenten die ik niet zo goed ken. Als je het openbaar bestuur volgt, heb je wel een beeld. Ik was er één of twee keer geweest, op de meubelboulevard. Je leert al snel de bijzonderheden kennen. Het is een nijverig volkje met sociale cohesie, er gebeuren veel mooie en goede dingen hier.” Hij verwijst naar een veiligheidsdag in Veenendaal-West waar je 'over de hoofden kon lopen'. „Dan sta je te genieten dat jong en oud bezig is met veiligheid.”