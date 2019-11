Pieter (28) brouwt bier van brood dat anders weggegooid wordt: ‘Verspilling tegengaan met bier, da’s toch mooi?’

Wie de Indian Spelt Ale van Broerse aan zijn of haar lippen zet, proeft waarschijnlijk een citrusachtige, bittere smaak. Maar dat de biertjes van Broerse voor een groot deel uit brood bestaan, is iets wat je niet zo snel proeft. ,,Brood dat niet verkocht is, wordt teruggestuurd door de bakkers”, vertelt Broerse. In zijn rechterhand houdt hij een doorzichtige pitcher met kleine broodkruimels. Achter hem pronkt een zestal enorme brouwketels. ,,Wij gaan met die broden aan de slag. We verkruimelen ze en gooien ze in de biertank, samen met mout. En voilà, zo krijg je broodbier!’’



Zo simpel als het klinkt is het niet, weet ook Broerse. Want bier brouwen - doet niet iedereen dat tegenwoordig? Hij lacht. ,,Toen we ons eigen bier oprichtten werd ons inderdaad verteld: de biermarkt is verzadigd. Maar ach, ons bier heeft een verhaal en is nét even anders.’’