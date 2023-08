Pijlsnelle plofkrakers ontkomen aan celstraf: slechts één inzittende achterhaald na lege tank vlucht-Audi

Met video Na twee rake klappen met een ijzeren pijp kleurde de gang van Rinus (74) rood van het bloed

Tuig van de onderste richel. Andere woorden hebben de 74-jarige Rinus Aret en zijn vrouw Paula (72) niet over voor de dader die hen in hun woning overviel en om zich heen sloeg met een ijzeren pijp. Ze zijn woest, in de war, verdrietig en bovenal blij dat Rinus het überhaupt na kan vertellen. ,,Dit had heel anders af kunnen lopen.’’