Pim (22) tegenover gemeente Utrecht in de rechtbank: ‘Waarom geen energietoeslag voor studenten?

Petitie blinde Ferry (32) al 3000 keer onderte­kend, maar of ov staakt met verkiezin­gen nog niet duidelijk

De petitie van de blinde Zeistenaar Ferry Molenaar (32), waarmee hij oproept om de ov-stakingen op de dag van de Provinciale Statenverkiezingen niet door te laten gaan, is inmiddels zo'n 3000 keer ondertekend. Of de FNV gehoor geeft aan zijn oproep is nog maar de vraag.