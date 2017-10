Piratenpartij doet gooi naar zetel in Utrechtse gemeenteraad

Het ziet er naar uit, volgens Van der Pol, dat naast Amsterdam Utrecht de enige gemeente in Nederland is waar de Piratenpartij ook meedoet aan de gemeenteraadsverkiezingen van volgens jaar maart. ,,Een lijsttrekker hebben wij nog niet gekozen, dat komt nog. In Utrecht hebben we nu iets meer dan 100 leden. Landelijk zijn dat er ongeveer 1100.’’



Piratenpartij Utrecht weigert zich in te laten delen op het links-rechts spectrum. ,,Het beste valt te spreken van een pragmatische, activistische middenpartij. Voor ons voert het activisme de boventoon en onze doelen - linksom of rechtsom - bereiken is belangrijker dan dat we een zetel krijgen. Ook buiten de gemeenteraad kun je veranderingen tot stand brengen.’’