Plan om treinen op elkaar te stapelen in Utrecht

video 12.656 fietsenrek­ken, maar je mag niet overal je fiets neerzetten. Hoe zit dat?

11:25 Gebruikers moeten nog flink wennen aan de nieuwe fietsenstalling onder station Utrecht CS. Vooral bereikbaarheid van het Stationsplein vanuit de bodem van de stalling blijkt nog best een opgave voor wie iets minder goed ter been is. Ook is niet altijd gelijk duidelijk op welke verdieping je de fiets mag parkeren.