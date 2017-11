Plan voor nieuwe woonwijk Benschop redt rijksmonument Zeldenrust

Het plan moet voorzien in zo’n 60 nieuwe woningen en een grondige restauratie van landhuis Zeldenrust. Ook het perceel met boomgaard van de buren Daalhuizen is bij het plan betrokken. De ontwikkelaar en de gemeente willen reacties van inwoners horen en de behoefte aan het soort woningen peilen. Er is ruimte voor senioren- en starterswoningen, twee-onder-een-kapwoningen, grondgebonden woningen en een ontmoetingsruimte. Het beheer komt in handen van een stichting, die tevens eenvoudige dagelijkse zorg aan ouderen kan bieden.

Boerenstijl

De nieuwbouw maakt de financiering mogelijk van de restauratie van het vervallen rijksmonument Zeldenrust en het saneren van agrarische activiteiten op het perceel. Het agrarisch bedrijf van Jan van Bruchem op het landgoed, dat al generaties in de familie is, heeft geen toekomst wegens gebrek aan mogelijkheid tot moderniseren. Het verpauperende landhuis, waar Van Bruchem nog woont, is eigenlijk niet meer geschikt voor bewoning en behoeft dringend renovatie. Slopen voor nieuwbouw mag niet, omdat Zeldenrust een rijksmonument is. Door de verouderde bebouwing op het landgoed te laten plaatsmaken voor nieuwe woningen en appartementen, in ‘boerderijstijl’, zodat ze passen in de dorpse omgeving, kan wél het benodigde geld op tafel komen voor renovatie. Het plan voorziet in appartementen in het landhuis, het naastgelegen koetshuis en in blokken daarachter, op de plek waar nu nog stallen en schuren staan.