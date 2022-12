Plannen nieuwe islamitische middelbare school in Utrecht tóch goedgekeurd: ‘Iedereen is er welkom’

De islamitische school het Al Amana College mag binnenkort zijn deuren openen in Utrecht. Dit wordt de derde islamitische middelbare school van Nederland. Het verzoek van de school werd eerst afgewezen door minister Dennis Wiersma, omdat het burgerschapsonderwijs niet in orde zou zijn. Nadat de school in bezwaar is gegaan, zijn de plannen toch goedgekeurd.

De middelbare school kan in het schooljaar 2023-2024 beginnen met mavo, havo en vwo-klassen. Tijdens de bezwaarprocedure en hoorzitting zouden de plannen toch genoeg vertrouwen hebben gewekt bij de Inspectie van het Onderwijs en de Dienst Uitvoering Onderwijs.

Negatief advies

Eerder werd het verzoek afgewezen door minister Wiersma (VVD) van primair en voortgezet onderwijs. De onderwijsinspectie gaf een negatief advies in mei. Waarna Al Amana in bezwaar is gegaan in de zomer.

,,We zijn enorm blij en ik vind het terecht dat we gelijk kregen van de bezwaarcommissie”, zegt Directeur Karim Salihi. ,,Wij zijn nu met de gemeente in overleg en willen het liefste dat de school in Overvecht komt.”

Salihi heeft niets aan de plannen aangepast sinds de afwijzing. ,,Ik denk persoonlijk dat wij nu de ruimte hebben gekregen om de plannen goed toe te lichten en dat het nu grondig werd doorgenomen. Toen kwamen ze erachter dat het volgens de regels goed kan.”

Al Almana heeft daarnaast ook acht islamitische bassischolen, onder andere in Zeist. Nu is het volgens de onderwijsinstelling tijd voor een islamistische middelbare school. ,,De identiteit van kinderen is heel belangrijk. Het is belangrijke dat zij de juiste begeleiding krijgen.”

Verschillende soorten religie

Wat anders zou zijn aan deze middelbare school dan andere scholen, is volgens Salihi dat kinderen verantwoordelijker worden. ,,Wij geven veel persoonlijke aandacht. Leerlingen moeten eigenaar worden van hun eigen leerproces.” Daarnaast wordt volgens hem niet alleen aandacht besteed aan de islam, maar aan verschillende soorten religie.

De school is volgens Salihi niet per se alleen toegankelijk voor kinderen die islamitisch zijn. ,,Iedereen is welkom, ongeacht religie of afkomst.”

