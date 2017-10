Plaquette van Utrechter Rijk de Gooyer onthuld

De tekst van dit lied staat, naast informatie over de in 2011 overleden rasartiest, op een plaquette die gistermiddag vlak bij zijn geboortehuis aan de Bemuurde Weerd Westzijde in Utrecht werd onthuld. Zijn zoon Rijk de Gooyer jr. en wethouder Kees Diepeveen van Utrecht verrichtten die onthulling.



De Gooyer, een geboren Utrechter, werd ongekend populair in Nederland als komiek, zanger, schrijver en acteur. Samen met Johnny Kraaijkamp senior vormde hij een komisch duo waarmee hij in veel televisieseries optrad. Ook brachten ze samen een album uit met onder andere de hit De Bostella. Als acteur speelde De Gooyer onder meer rollen in Soldaat van Oranje, De Inbreker en Hoogste Tijd.