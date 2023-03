Plattelandscoaches populair in de provincie Utrecht: al 300 boeren maakten er gebruik van

De plattelandscoaches zijn in 2020 in het leven geroepen om boeren te helpen met lastige vraagstukken rondom klimaatadaptatie, energietransitie en circulaire landbouw. Volgens de provincie is een coach een deskundige gesprekspartner die begrijpt wat er speelt, kritisch is en meedenkt. Dat alles in de vorm van een persoonlijk ‘keukentafelgesprek’.