Vriendin van slachtoffer tramongeluk: We kwamen voor een leuk weekend, toen gebeurde dit

Afgelopen weekend trok het gezin met de camper naar Utrecht, waar de speeldgoedexpo Lego World plaatsvond. ,,John was zelf heel gek van Lego’’, vertelt zijn vriendin Danielle Prévot. ,,We zouden daar overnachten en zondag naar Center Parcs gaan. Hij kon echt genieten van al die leuke momenten.’’ Maar toen kwam de crash. ,,We stonden op het punt om het parkeerterrein op te draaien, maar de gps gaf aan dat we rechtdoor moesten rijden. Omdat de weg wat verderop was afgesloten door werkzaamheden, moesten we rechtsomkeert maken. Bij de trambaan gaf de gps aan dat we konden keren.’’ Net op dat moment kwam een tram aangereden. Die kon niet meer remmen en botste vol op de camper. Die werd helemaal opengereten.