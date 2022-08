Ploegenpresentatie Vuelta zorgt voor wielerfiësta in hartje Utrecht: ‘Wij hou-den van Oetrecht’

300 kilo ijsklontjes per dag, Jumbo-hagelslag en dopingcontroles: dit hotel is klaar voor de wielerprofs

Vuelta-directeur Javier Guillén op zijn beurt omdat hij kijkend naar de gezellige, relaxte presentatie op het Vredenburgplein en de boottocht over de singel ziet dat hij er goed aan had gedaan Utrecht niet te laten vallen toen het coronavirus in 2020 een Nederlandse Vueltastart dwarsboomde.

Knallen

Nadat Dijksma Javier Guillén in het Spaans toespreekt en hij dat afsluitend in het Nederlands doet -‘wij hou-den van jullie, wij hou-den van Oetrecht’ - is het vizier toch vooral gericht op de renners. Want ook voor hen fungeert het Vuelta-virus dat zich als een op hol geslagen wielerpeleton door Utrecht slingert als een regelrechte stimulans om morgen echt te gaan knallen bij de officiële Gran Salida.