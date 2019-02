Ploegentijdrit Vuelta niet onder de Domtoren door, start en finish bij de Jaarbeurs

In augustus 2020 komt het Spaanse wielercircus naar Nederland. Op donderdagavond is de ploegenpresentatie op het Vredenburg in Utrecht, waarna de ronde op vrijdagavond start met de ploegentijdrit. Op zaterdag is de etappe Den Bosch-Utrecht en zondag wordt er in de derde etappe gestart en finisht in Breda. Op welke data er precies gereden wordt, is nog onduidelijk. Dat hangt af van de wielerkalender en de Olympische Spelen dat jaar, in Tokio.



De ploegentijdrit start vrijdagavond bij de Jaarbeurs. Alle ploegen starten achter elkaar, met enkele minuten ertussen. Na de start gaan de ploegen via de Croeselaan naar de Catharijnesingel en de Maliesingel richting het oosten van de stad. Daarbij gaan de ploegen ook over de Maliebaan, het oudste fietspad van Nederland.



Op de dreven in Overvecht kunnen de renners echt tempo maken. Via de Brailledreef en de Einsteindreef wordt een 360-gradenbocht gemaakt op het Hunri Dunantplein en gaan de renners over de Vleutenseweg de Gele Brug over naar Leidsche Rijn. Het parcours gaat ook langs Leidsche Rijn Centrum, het winkelcentrum dat vorig jaar officieel geopend werd.



De eindsprint wordt ingezet bij de fly-over op het 24 Oktoberplein, waarna de finish weer bij de Jaarbeurs is. Volgens de Nederlandse renners Sam Oomen en Wilco Kelderman is het een lastig en technisch parcours, maar zal het ‘een gave ervaring worden’.