Plofkraak bij Coolblue in Utrecht

Bewoners van het wooncomplex City Campus MAX werden even na twee uur gewekt door een harde knal. De ruit van de winkel was eruit geblazen.



Getuigen zagen twee personen vluchten op een scooter in de richting van Lunetten. Zij droegen beiden een zwarte helm, jassen met bontkraag en hadden tassen bij zich.



Woningen in de omgeving hoefden niet te worden ontruimd. Een woordvoerder van de politie kon niet aangeven hoe groot de schade is en of er geld is buitgemaakt.



In juli was het Coolblue-filiaal doelwit van een ramkraak. Met een Audi werd de pui geramd. Tijdens een achtervolging loste de politie twee waarschuwingsschoten en wist de verdachten klem te rijden op hun scooters. Drie mannen (17, 20 en 21 jaar) werden ingerekend.