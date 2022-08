Plots zit er een nieuwe huurder in het huis van Jeroen. De rechter geeft ‘m gelijk, maar wat nu?

Hij werd onrechtmatig zijn huis uit gezet, zijn spullen werden weggehaald en nu is de dochter van de huisbaas aan het klussen om er zelf te gaan wonen. Jeroen Branderhorst (51) uit Maarssen is het slachtoffer van een onbezonnen actie van zijn verhuurder. De rechter deed er vandaag alles aan om een oplossing te vinden.

Zijn kamer is niet meer bewoonbaar. De vloer is weggehaald voor een grondige opknapbeurt. Ook de gezamenlijke badkamer en keuken zijn er uit gesloopt. Bovendien is er een nieuwe huurder.

Lege handen

Branderhorst staat sinds anderhalve week letterlijk met lege handen. Hij huurde al jaren een kamer in een woning in het centrum van Maarssen. Begin dit jaar kreeg hij van verhuurder Van Maarsseveen de boodschap dat hij weg moest omdat zijn dochter met partner er wil wonen.

Twee andere huurders vonden in de tussentijd een andere woning, maar Branderhorst zit in een moeilijke financiële situatie omdat hij kankerpatiënt is. De verhuurder vond dat hij na twee huuropzeggingen het recht had om de laatste huurder er eigenhandig uit te zetten en de sloten te vervangen.

Vergoeding

Branderhorst voerde vandaag een spoedgeding om terug te keren naar zijn woning. Zijn huisbaas zei dat dat niet kon vanwege de verbouwing die gaande is. Van Maarsseveen zag wel in dat het weghalen van de spullen niet had gemogen en zei een vergoeding te willen betalen.

De rechter wees van Maarsseveen erop dat ook de huuropzegging onrechtmatig was en dat hij de huidige situatie zelf heeft veroorzaakt. Ze probeerde te bemiddelen, maar pogingen om onderling tot een oplossing te komen, hadden geen succes. De uitspraak is over twee weken.

