Plukweken van start, maar er hangen donkere wolken boven de fruitbomen: extra onzeker jaar voor telers

Bij fruitteler Nico van Wijk in de Kromme Rijnstreek moet in vier weken tijd al het fruit uit zijn 22 hectare bomen zijn gehaald en dan praat je toch al snel over vijf of zes miljoen appels en peren. Nico en zijn broer Wilbert hebben het fruitbedrijf van hun vader Anton van Wijk overgenomen. De appel viel zogezegd niet ver van de boom, hoewel de beide broers best even goed moesten nadenken over hun toekomst in het hardfruit.