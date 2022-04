Poepen in de bosjes ‘loopt uit de hand’, toiletten Doornse Gat zijn weer open

Het populaire recreatiegebied Doornse Gat is weer open voor publiek. Ook de toiletten zijn weer te gebruiken. Staatsbosbeheer had die afgesloten, maar constateert nu dat de situatie onhoudbaar werd omdat mensen hun behoeften in het bos deden.

Het recreatiegebied tussen Doorn en Leersum werd afgesloten omdat een financiële overeenkomst tussen Staatsbosbeheer en de gemeente Utrechtse Heuvelrug afliep en er nog geen nieuwe exploitant voor het gebied was. In de praktijk betekende dit dat de toiletten op slot gingen en de hekken dicht bleven voor auto's. Wandelaars konden het gebied nog gewoon in.

Behoorlijk uit de hand

Dat gebeurde op grote schaal en veel mensen deden hun behoeften achter bosjes en struiken. ,,Dat liep behoorlijk uit de hand", zegt boswachter Corien Koreman van Staatsbosbeheer. Ze spreekt van een ‘erg onwenselijke situatie', zeker nu de meivakantie is begonnen. ,,Daarom is in overleg met betrokken partijen besloten het terrein en de toiletten weer open te stellen. Dat is voor een periode van drie weken. Daarna hopen we dat er een nieuwe beheerder is.”

Over wie daarvoor in de race is, kan Koreman nog niets zeggen. Ook niet over de plannen van die beheerder, al verwacht ze wel dat die mogelijk met een vorm van horeca zal beginnen in het gebied.

