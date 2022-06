Poes dood na zware mishandeling in Overvecht

Is deze pluktuin het beste buurtpro­ject van Nederland? ‘Klein idee, groot resultaat’

Eerst was het een leeg stuk grond, maar nu is het omgetoverd tot een ontmoetingsplek waar je groente, fruit en kruiden kunt verbouwen én maakt het kans op een prijs voor beste buurtproject. Voorzitter van Pluktuin EreBloem in Nieuwegein Edwin Elbertse is trots op wat hij en zijn buurtbewoners hebben gerealiseerd.

9 juni