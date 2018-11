Poes Kip werd gedood, gevild en in brievenbus gepropt

Ondanks woningnood gaat dit studenten­woon­huis tegen de vlakte

21:28 Zo’n twintig studenten woonden het afgelopen jaar anti-kraak aan de Van Renesselaan in Zeist. Nu wordt het gebouw gesloopt. „Dat we eruit moeten is volgens de regels, maar wel zonde”, zegt student Cornée Zeelenberg (24). „Een woning vinden in deze tijd is moeilijk en dit huis is fijn én staat er toch al.”