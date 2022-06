Poëzie uitgestorven? Volgens Kila (34) is dat écht niet zo: ‘Het is juist overal, ook op Instagram en Tiktok’

Anemoon (19) gebruikt pijn en beperkin­gen in haar kunst: ‘Zet mijn ziekte om in iets creatiefs’

Anemoon Fokkinga (19) kreeg tijdens haar jonge leven met grote fysieke tegenslag te maken. Ze zit in een rolstoel en heeft het Complex Regionaal Pijn Syndroom (CRPS). De Utrechtse gebruikt haar pijn en beperkingen als inspiratie voor haar werk als kunstenaar. Daarmee vecht ze voor een plek in de kunstwereld. ,,Als je in een rolstoel belandt, is het leven niet voorbij.”

13 juni