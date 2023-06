Poffertjeskraam mocht niet ‘vanwege te veel dikke kinderen’, maar nu gloort er tóch hoop

Vrouw mogelijk ontvoerd vanaf parkeer­plaats bij hotel in Houten, politie zoekt getuigen

De politie van Houten is op zoek naar getuigen die iets gezien hebben van een mogelijke ontvoering van een vrouw. Het incident gebeurde aan het einde van zondagmiddag op een parkeerplaats van hotel Van der Valk. Iemand heeft gezien dat de vrouw tegen haar zin in een auto in werd geduwd.