Poging tot plofkraak in Maarssenbroek

Moeder slachtoffer ver­keers­on­ge­luk: Je hebt mijn zoon vermoord!

6 november Hij liet zijn vriend als oud vuil op straat liggen en koos ervoor om zijn eigen hachje te redden door te vluchten. Vooral dat neemt de familie van Ilias Azarkan zijn vriend Zouhair C. kwalijk nadat die een dodelijke crash in Nieuwegein had veroorzaakt. Tegen C. is vijf jaar cel geëist.