Polderbewoners vertrouwen beloftes geluidsnormen windmolens niet; ‘heel Rijnenburg gaat overlast ervaren’

de kwestie Studenten­feest met anaal ringwerpen: ‘Banaal, écht te gek voor woorden’

Studenten uit Breukelen en Utrecht hebben zich misdragen bij interne feestjes. De jonge mannen hadden de grootste lol toen zij een fles in brachten bij een geknielde, naakte vrouw en vervolgens gingen ringwerpen. Ook al werd de vrouw betaald voor haar diensten, wij vroegen onze lezers of dit alles per definitie verwerpelijk is, of dat we het gewoon moeten tolereren. ‘Triest hoor, gelukkig vindt het merendeel van de mensen dit niet normaal.’