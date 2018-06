Politici Heuvelrug delen gevoelige informatie in volle treincoupé

Op weg naar een congres in Maastricht hebben de burgemeester en alle wethouders van de gemeente Utrechtse Heuvelrug uitgebreid gevoelige informatie met elkaar besproken, waarvan alle andere reizigers in de treincoupé konden meegenieten. ,,Uitermate onhandig”, noemt burgemeester Frits Naafs het achteraf.

Hoogleraar Fokke Fernhout van de universiteit van Maastricht zat ook in de trein en schreef er een blog over. Hij tekende gisteren onder meer op dat burgemeester Naafs niet veel op heeft met zijn collega Titia Knosse van de gemeente Woudenberg. Wethouder Hans Waaldijk vertelt dat hij de gemeenteraad een beetje om de tuin moet leiden bij de opvolging van een plotseling ontslagen ambtenaar, 'om dat probleem beheersbaar te houden’.

Naafs probeert de enorme uitglijder nog recht te praten door te stellen dat een aantal zaken in de trein ,,collegiaal met elkaar gedeeld zijn, teneinde de reistijd goed te benutten", zegt hij in een reactie op Twitter. ,,We hebben getracht dat zorgvuldig te doen. Achteraf blijkt dit uitermate onhandig geweest te zijn. Wij hebben hier een wijze les uit getrokken en dit zal niet meer gebeuren."

Bizar

D66-gemeenteraadslid Hugo Prakke is harder in zijn oordeel. ,,Dit is toch bizar, ongelofelijk en amateuristisch. En alle varianten die je daar op kunt verzinnen. Slecht voor de gemeente en slecht voor het aanzien van de lokale politiek.’’

Het gezelschap van vier wethouders en de burgemeester reisde gisteren per tweede klas van Utrecht naar Maastricht. Dat twitterde Naafs nog met de nodige trots: ,,College Utrechtse Heuvelrug gaat met openbaar vervoer naar VNG-jaarcongres. Drie moties ingediend." Vervolgens passeerden in de trein zelf alle gevoelige en pijnlijke gespreksonderwerpen de revue. Volgens hoogleraar Fernhout werd er eerst nog wel geprobeerd namen te vermijden, maar al snel werd iedereen toch gewoon voluit genoemd.

Snelheidscontrole

Meneer Wolfs van de Amersfoortseweg mag blij zijn, zegt wethouder Gerrit Boonzaaijer. Volgende week gaat de politie naar aanleiding van zijn klachten snelheidscontroles houden. Dat heeft Boonzaaijer geregeld, zegt hij volgens Fernhout. ,,Iedereen in de treincoupé weet nu bijvoorbeeld ook hoe tegen het probleem met de Aldi wordt aangekeken, hoe twee scholen elkaar in de haren zitten en hoe de woningbouwvereniging wordt aangepakt. Betrokkenen weten dat nog niet, maar die komen er nog wel achter’’, schrijft Fernhout.

De jurist Fernhout heeft dankzij de uitglijder van het college van Utrechtse Heuvelrug nog maar weinig vertrouwen in de politiek, zo laat hij doorschemeren. ,,Als jurist moet je rechtzoekenden met complottheorieën tot de orde roepen. ‘Het is echt niet zo dat de gemeente dat allemaal zo bedacht heeft om u de voet dwars te zetten’. Inmiddels geloof ik dat zelf niet meer.’’