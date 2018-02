Politici over cowboys- & indianenfeest Tivoli: Laten we beetje normaal doen

De Jonge benadrukt dat het kabinet niet over het wel of niet doorgaan van feesten gaat. Maar hij zet wel vraagtekens bij het besluit. ,,Er zijn in de wereldgeschiedenis allerlei pijnlijke episodes geweest, maar die poets je niet weg of gum je niet uit door een kinderfeest te verbieden’’, aldus de CDA-politicus.



Net als eerder de discussie over Zwarte Piet wijst hij erop dat de discussie hierover in de samenleving moet plaatsvinden. Maar het heeft volgens hem geen zin om ‘allerlei volwassen disputen te projecteren op kinderfeesten’. ,,Volgens mij hebben we allemaal cowboytje en indiaantje gespeeld.’’