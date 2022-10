Politie-actie in Lunetten, verwarde man mogelijk de oorzaak

Machteloos, inspiratie­loos en krachte­loos; FC Utrecht veel te laat wakker: ‘Fraser, neem je rotzooi mee’

Slechts de illusie hield FC Utrecht lang in leven tegen AZ. Dolend; dat was het elftal van Henk Fraser tegen de Alkmaarders. Volkomen verdiend won de koploper met 1-2 in Galgenwaard.

